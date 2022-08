Kriegsstrategie der ukrainischen Führung – Eine Witwe kämpft für die Wahrheit Abertausende ukrainische Soldaten sind im Krieg gegen Russland getötet worden. Die Regierung hält Details zu gefallenen Soldaten geheim. Eine Ukrainerin will das nicht hinnehmen. Florian Hassel

Soldaten tragen den Sarg mit dem Leichnam des ukrainischen Dichters Hlib Babich während der Beerdigungszeremonie in Kiew. Hlib Babich wurde im Juli bei Kämpfen mit russischen Truppen getötet. Foto: Oleksii Chumachenko (Getty Images)

Der Krieg gegen Russland ist im dritten Monat, als die Krankenschwester Tatjana Koroljowa beginnen muss, sich um alle Männer ihrer Familie zu sorgen. Ihr Vater Wiktor lebt nahe der Front in der Region Charkiw, doch er will trotz der Gefahr nicht zu ihr in die Stadt Krywyj Rih kommen, eine 630'000-Einwohner-Stadt rund 400 Kilometer südöstlich von Kiew, die der Krieg bisher weitgehend verschont hat.