FCW-Spiel verschoben – Eine zweite Nacht im Tessin statt Punkte Am Samstag um 17 statt am Freitag um 19 Uhr: So ist nun der Start des FCW ins Fussballjahr 2021 terminiert. Wegen starken Regens wurde der Auftritt der Winterthurer beim Tabellenletzten FC Chiasso um 22 Stunden verschoben. Hansjörg Schifferli

Im Dezember standen sich der FCW und Chiasso in Winterthur gegenüber, am Freitag nun war das Treffen im Tessin nicht möglich. Heinz Diener

Am Donnerstag war die FCW-Delegation in den Süden aufgebrochen, auf dem Kunstrasen des FC Paradiso wurde trainiert. Das Wetter war schlecht, aber mit der Absage des Matchs rechneten sie beim FCW doch nicht, als sie die letzten 25 Kilometer ihrer Expedition in den Südtessin hinter sich gebracht hatten.

Allein, als zuerst der im Alleingang gereiste Sportchef Oliver Kaiser und dann der Rest der Winterthurer im Stadio Riva IV erschien, mussten sie erkennen: Es wurde schon eine eventuelle Verschiebung diskutiert. In der Tat war es so, dass der immer stärker gewordene Regen das Terrain über den Rand der Spielbarkeit hinaus belastet hatte.