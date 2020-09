Sie haben ein ausgefallenes Hobby für einen Topathleten: Sie bauen Legos. Wie kam es dazu?

Ich wohne mit Kumpels aus meiner Kindheit in einer Wohnung in Oslo. Während sie das Leben geniessen, muss ich mich auf die Wettkämpfe vorbereiten, kann nicht ständig mit ihnen um die Häuser ziehen. Darum erinnerte ich mich, was ich als Kind gerne tat: Legos bauen. Also habe ich vor einem Jahr wieder damit angefangen.