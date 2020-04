Das Marie-Meierhofer-Institut für das Kind hat ein Merkblatt zur Corona-Pandemie publiziert. Darin raten Sie, dass Kinder ihre getrennt lebenden Eltern weiterhin regelmässig sehen sollen. Weshalb fanden Sie es nötig, darauf hinzuweisen?

Wir haben in Beratungen Kontakt mit vielen getrennten Familien. Vor allem in hochstrittigen Familien kam es vor, dass der Kontakt zu den Kindern mit Corona als Begründung unterbunden wurde. Auch wurden die begleiteten Besuche sistiert vonseiten der Fachpersonen oder der Eltern. Wir waren alarmiert, da sich ein Kollateralschaden der Pandemie abzeichnete. Denn für die Entwicklung eines Kindes ist es am besten, eine intensive Beziehung zu beiden Elternteilen zu haben – und dass diese nicht abrupt unterbrochen wird.