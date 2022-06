Stefan Küng Infos einblenden

Erstes Klassiker-Podest: Stefan Küng wird 2022 bei Paris–Roubaix Dritter. Foto: David Pintens (Freshfocus)

Stefan Küng zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Radprofis. Der 28-jährige Thurgauer wurde Welt- und Europameister auf der Bahn und gewann 2019 auf der Strasse WM-Bronze. Er ist fünffacher Schweizer Meister im Zeitfahren und sicherte sich einmal auch den nationalen Titel auf der Strasse. In seiner Paradedisziplin wurde Küng zweimal Europameister und gewann WM-Bronze. An den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio verpasste er im Zeitfahren als Vierter eine Medaille um nur vier Zehntel. Mittlerweile zählt Küng auch bei den Klassikern zu den Sieganwärtern. Bei seinem Lieblingsrennen Paris–Roubaix wurde er in diesem Jahr Dritter.

Der Thurgauer kennt aber auch die Schattenseiten des Radsports. 2015 stürzte er beim Giro d’Italia und brach sich einen Brustwirbel. Ein Jahr später erwischte es ihn im Zeitfahren an den Schweizer Meisterschaften. Er erlitt beim Sturz einen Becken- und einen Schlüsselbeinbruch. 2018 stürzte Küng bei Paris–Roubaix und brach sich den Kiefer. (heg)