FC Zürich gegen den PSV Eindhoven – Einen Tag vor dem Spiel: Fussballfans bewerfen sich mit Stühlen In der Nacht auf Donnerstag kam es zu mehreren Auseinandersetzungen unter rivalisierenden Fussballfans. Eine Person wurde verletzt. Sascha Britsko

Ganze dreimal musste die Stadtpolizei Zürich in der Nacht auf Donnerstag wegen rivalisierender Fussballfans einschreiten. Archivfoto: Urs Jaudas

Schon am späten Nachmittag stellte die Stadtpolizei Zürich fest, dass sich – vor allem im Kreis 4 – diverse grössere Gruppierungen versammelten. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt, sind die Personen teilweise mit Fankleidung des FC Zürich oder des PSV Eindhoven bekleidet gewesen.

«Stühle und Flaschen als Wurfgegenstände eingesetzt»

Gegen 21 Uhr sei es im Bereich Lang-/Hohlstrasse zur ersten Auseinandersetzung zwischen mehreren Dutzend rivalisierenden Fussballfans gekommen. Die Polizei habe daraufhin Reizstoff eingesetzt, um die Personen zu trennen. Im Anschluss habe die Stadtpolizei Personenkontrollen durchgeführt und Wegweisungen ausgesprochen.

Kurz nach 23.30 Uhr sei es in einem Restaurant an der Schiffbaustrasse zur zweiten Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Zürich und des PSV Eindhoven gekommen. «Dabei wurden auch Stühle und Flaschen als Wurfgegenstände eingesetzt», schreibt die Stadtpolizei weiter. Ein 22-jähriger Mann sei dadurch am Kopf verletzt worden und musste mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei Zürich hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Um etwa 0.30 Uhr kam es vergangene Nacht auf der Bäckeranlage dann zur letzten Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fans. Als die Polizei eingetroffen sei, seien die Beteiligten in verschiedene Richtungen geflüchtet. Es hätten jedoch vereinzelt Personen kontrolliert und weggewiesen werden können.

