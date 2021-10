EHCW-Verteidiger Samuele Pozzorini – Einer, der einfach seinen Job tut Seit Samuele Pozzorini beim EHC Winterthur ist, hat er nur einmal gefehlt. Zu Hause gegen Sierre bestreitet der Verteidiger am Freitag seinen 153. Match in dreieinhalb Jahren. Urs Kindhauser

Samuele Pozzorini (rechts) spielt beim EHCW unspektakulär. Trotzdem ist er enorm wichtig. Foto: Manuela Matt

Es gibt Eishockeyspieler, die fallen sofort auf: Torhüter, die einer Mannschaft den Sieg retten. Die umjubelten Skorer. Diejenigen, welche ihre Gegner mit saftigen Checks in die Bande knallen und dafür Beifall ernten. Und dann gibts welche wie Samuele Pozzorini, 24, seit dreieinhalb Jahren Verteidiger beim EHC Winterthur. Sie machen einfach ihren Job, ohne aufzufallen, dafür aber auch in einem Match wie beim 0:7 des EHCW am Dienstag in La Chaux-de-Fonds, der ein ziemliches Debakel war.

Pozzorini wird nicht emotional, wenn er am Tag danach über diese Niederlage spricht. Floskeln und Durchhalteparolen sind ihm fremd. Er analysiert einfach. «Es war vor allem eine Frage des Kopfes und des Herzens», glaubt er. «Wir sind gar nicht in unser Spiel hinein gekommen. Unser Spiel ist es, zu kämpfen. Wenn nur einer oder zwei nicht reinkommen, dann schafft es die ganze Mannschaft nicht. Denn wir haben nicht die Spieler, die alleine den Unterschied ausmachen können. Alle müssen 120 Prozent geben.»