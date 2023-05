Nachruf auf Pfarrer Geri Keller – Einer, der Segensspuren hinterlässt Am 23. April ist der ehemalige Seemer Pfarrer Geri Keller 91-jährig gestorben. Kirchenpflegepräsident Jürg Pfeiffer blickt auf Begegnungen mit dem charismatischen Gründer der Stiftung Schleife zurück. Jürg Pfeiffer

Machte es «cheibe gut»: Geri Keller, Gründer der Stiftung Schleife. Foto: PD

Als ich vor nunmehr 37 Jahren aus dem beschaulichen Buchs im Werdenberg für das Chemie-Studium am damaligen Tech in die Grossstadt Winterthur zog, nahm mich meine Schlummermutter, die im Gutschick-Quartier wohnte, am ersten Samstagnachmittag auf einer Velotour mit nach Seen und zeigte mir das Kirchgemeindehaus und die Kirche. Sie bezeichnete sich selber als «überhaupt keine fleissige Kirchgängerin und sicher keine Stündelerin», meinte aber, dass hier in Seen einer Pfarrer sei, der es «cheibe gut macht, auf jeden Fall so, dass es die Menschen verstehen».