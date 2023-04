Verlust für Rychenberg Winterthur – Einer der weltbesten Unihockey-Goalies tritt zurück Ein Virus und eine Verletzung haben Pascal Meier daran gehindert, seine letzten grossen Ziele mit der Nationalmannschaft und mit dem HC Rychenberg Winterthur zu erreichen. red

Pascal Meier konnte seine letzte Saison mit dem HC Rychenberg nicht beenden. Foto: Urs Kindhauser

Er war «Most Valuable Player» (MVP) der Weltmeisterschaft 2018. Jetzt, im Alter von 32 Jahren und nach 120 Länderspielen, tritt Pascal Meier zurück. Die ersten Titel holte der beste Schweizer Goalie seiner Generation in Winterthur, wohin er von seinem Jugendverein Kloten-Bülach gewechselt hatte. Beim HC Rychenberg wurde der Bassersdorfer Schweizer Meister auf Stufe U18 und U21. Als 20-Jähriger wurde er im Winterthurer NLA-Team Stammgoalie. An seiner zweiten U19-WM 2009 gewann er mit der Schweiz Bronze und wurde ins All-Star-Team gewählt. Zwei Jahre später folgte das erste Aufgebot für das A-Team und 2012 die erste Heim-WM, allerdings noch als Nummer 2 hinter David Streit von Wiler-Ersigen. In Winterthur wenigstens dachten damals schon viele: Meier hätte in der Verlängerung des Halbfinals jenes Tor wohl nicht kassiert, das den Finnen im Hallenstadion den 4:3-Sieg einbrachte.

Meier wurde für alle fünf folgenden Weltmeisterschaften nominiert und konnte zwei weitere Bronzemedaillen feiern. Besonders in Erinnerung blieb ihm die WM 2018 in Prag. Er schrieb Geschichte, als er als erster Schweizer, als erster Goalie und als erster Spieler, der nicht im Final stand, zum MVP gewählt wurde. Er stand somit zum zweiten Mal nach 2016 im All-Star-Team. Daraufhin wurde er zum MVP des Jahres der Schweizer Sports Awards nominiert.

Das Schlimmste zum Schluss

Meier war bekannt für seine akribische Arbeit, die ihn zu einem der weltbesten Torhüter und zur Nummer 1 der Schweiz machte. Nur vier Schweizer haben mehr Länderspiele bestritten als er: 120 Mal trug er das Nati-Trikot. Der grosse Traum vom WM-Titel im eigenen Land ging im letzten Jahr aber nicht in Erfüllung. «Ich habe mein ganzes Leben nach der WM ausgerichtet.» Im Halbfinal aber musste er sich wegen eines Magendarmvirus auswechseln lassen, die Schweiz verpasste mit dem vierten Rang die Medaillenplätze.

Trotzdem erlebte er in der Swiss Life Arena in Zürich auch einen seiner schönsten Momente der Karriere im Gruppenspiel gegen Finnland: «Als wir dort reinmarschiert waren vor den Schweizer Fans und vor dem roten Fahnenmeer … Genau dieses Bild hatte ich immer im Kopf, wenn ich auf etwas verzichten oder zusätzlich trainieren musste. Es genau so zu erleben, ist unbeschreiblich.»

Nach der WM folgte der nächste Rückschlag für Meier: Seine erste Saison nach der Rückkehr zum HCR musste er aufgrund eines Risses im Meniskus vorzeitig beenden. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass er mehr als drei Spiele verpasste. «Ich hätte den Entscheid des Rücktrittes lieber auf dem Feld getroffen. Zu akzeptieren, dass es nun so ist, wie es ist, war und ist nicht immer einfach. Verletzungen gehören aber zum Sport dazu. Ich versuche, es positiv zu sehen. Vielleicht hilft mir dieser Lernprozess in Zukunft einmal.»

«Das Double zu holen war immer ein grosses Ziel.» Pascal Meier

Auf Vereinsebene feierte Meier seine grössten Erfolge nicht mit dem HCR, sondern mit GC Unihockey. Zu den Stadtzürchern wechselte er 2015 nach einem zweijährigen Schweden-Abenteuer bei Växjö IBK. Mit GC holte er 2016 den Meistertitel, ein Jahr später den Cup und vor einem Jahr das Double. «Das Double zu holen war immer ein grosses Ziel», blickt Meier zurück. «Damit man dies erreicht, muss sehr viel zusammenpassen.» Ende Saison wurde er zum «Most Popular Player» und zum sechsten Mal zum besten Schweizer Goalie gewählt.

