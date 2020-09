Schwertransport aus Winterthur – Einer der weltweit grössten Kompressoren wälzte sich durch Stadt Mittwochnachts schickte Burckhardt Compression aus Oberwinterthur ein 280 Tonnen schweres Gerät zum Verschiffen nach Döttingen – und von dort aus weiter nach Asien zur Plastikproduktion. Till Hirsekorn

Unterwegs nach Döttingen AG an der Aare: Der 280 Tonnen schwere Kompressor von Burckhardt Compression. Ziel: Asien. Foto: Heinz Diener

Bahn frei, hier kommen 450 Tonnen angerollt. Ein 16-achsiger Schwertransporter, beladen mit einer wertvollen, 280 Tonnen schweren Fracht, gebaut in Oberwinterthur: ein Hyper-Kompressor von Burckhardt Compression (BC), mit einem Namen wie einem 8000er: der K10, zwölf Meter lang, knapp drei Meter hoch und breit. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wälzte sich die Karawane von Oberwinterthur aus mitten durchs Stadtzentrum. Es ist das grösste Modell, das in Winterthur gebaut wurde und auf Schweizer Strassen in einem Stück transportiert werden kann.