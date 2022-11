EHCW unterliegt Ticino Rockets – Einer dieser Abende … Der EHC Winterthur verpasst gegen die Ticino Rockets die Chance, näher ans Playoff heranzukommen. Die schlechte Chancenverwertung führt zur 1:3-Niederlage. Urs Kindhauser

Goalie Noah Patenaude war der Matchwinner der Ticino Rockets Foto: Alberto Cortes

Der EHCW hat Mühe. Das sah man schon in der letzten Woche gesehen und dieser Eindruck wurde gegen die Ticino Rockets bestätigt. Die Winterthurer verloren 1:3, nachdem sie fast von Anfang an einem Rückstand hinterhergelaufen waren. Mit der vierten Niederlage in Folge bleiben sie elf Punkte hinter Basel stecken.