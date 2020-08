FCW bereitet Cup-Halbfinal vor – Einer im Test und der Rasen wird geliefert Während sich die FCW-Spieler auf dem Kunstrasen der Schützenwiese auf den Cup-Halbfinal gegen Basel vorbereiten, gehts im Stadion mit der Sanierung des Rasens voran. Hansjörg Schifferli

Bis zum ersten Heimspiel des FCW in der neuen Saison Ende September soll der neue Rasen bereit sein. Foto: zVg

Eine Woche noch hat der FCW Zeit, den Cup-Halbfinal in Basel vorzubereiten. Das kann er in Ruhe tun, so anders als der FCB, dessen bisweilen grotesk turbulente Saison gestern um ein nächstes Kapitel angereichert wurde: durch den Rücktritt des Sportchefs Ruedi Zbinden auf Ende Saison.