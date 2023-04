Rundum den FC Winterthur – Einer kommt, einer geht und den FCW gibts im Kino Carmine Chiappetta kommt vom FC Basel zum FC Winterthur und Blue Cinema startet einen Pilotversuch mit dem FCW. Eine Rundumschau. Gregory von Ballmoos

Sind beide von Basel an Winterthur ausgeliehen: Sayfallah Ltaief hier noch im Baseldress und Carmine Chiappetta. Letzterer wechselt im Sommer definitiv nach Winterthur. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Carmine Chiappetta kommt definitiv

Der FC Winterthur hat im Hinblick auf die neue Saison seinen ersten Transfer getätigt. Aus Basel kommt Carmine Chiappetta. Der Flügel ist bereits seit Januar 2022 leihweise in Winterthur. Den Durchbruch ist ihm indes noch nicht ganz gelungen. Zwar stand er gegen Luzern in der Startaufstellung, doch nach dem 0:6-Niederlage verzichtete Trainer Bruno Berner auf seine Dienste. Chiappetta musste zurück in die U21. Im neuen Jahr läufts wieder etwas besser. Der 20-Jährige schaffte es wieder ins Aufgebot und kam gegen Basel zu knapp 20 Einsatzminuten.

Costinha sagt Adieu

Nicht mehr für den FC Winterthur spielen wird Kevin Costinha. Der Offensivspieler beendet seine Karriere per sofort. Costinha war lange verletzt, er absolvierte in den letzten vier Jahren lediglich 22 Spielen. Zuletzt laborierte er an einem Kreuzbandriss. Zum Jahresauftakt der U21 in Gossau stand er nach fast anderthalb Jahren wieder auf dem Feld. Er kam in der Schlussminute. Fortan schaffte es der ehemalige U18 Nationalspieler Portugals jedoch nur noch einmal ins Aufgebot von Fabio Digenti.

Den FCW im Kinosessel sehen

Gegen St. Gallen gab es die Premiere. Das Spiel des FC Winterthur wurde im Blue Cinema auf Grossleinwand gezeigt. Auch die restlichen vier Auswärtsspiele gegen Luzern, Sion, Lugano und YB können im Kino verfolgt werden. Blue hat in Winterthur einen Pilot gestartet. Der Eintritt beträgt zwischen 12 und 17 Franken – ein Fünftel davon fliesst in die Jugendförderung des FCW.

Aufrichte der Geschäftsstelle

Der Kubus neben der Haupttribüne wird grösser und grösser. Damit ist nun fertig, das Dach ist errichtet, das traditionelle Bäumchen aufgesetzt. Letztens konnte Aufrichtung gefeiert werden. Die Geschäftsstelle des FC Winterthur wird dorthin verlagert. Der Einzug ist für Mitte 2023 geplant. Der Bau wurde vom FC Winterthur selbst finanziert und kann bei Bedarf wieder zurückgebaut werden. Das dürfte jedoch erst der Fall sein, wenn das neue Stadionprojekt umgesetzt wird.

