Abo Rückrundenstart im Regionalfussball Die Transferoffensive des FC Töss mischt die 2. Liga auf

Wenn am Samstag in der 2. Liga die Rückrunde beginnt, ist die Ausgangslage für Töss, Veltheim und Phönix nicht mehr dieselbe wie am Ende der Vorrunde. Nur in Wiesendangen ist es im Winter ruhig geblieben.