Kolumne Tribüne – Eines Tages. Vielleicht. Die «Landbote»-Kolumnistin möchte manchmal in den Ferien bleiben. Für immer. Nicole Döbeli

Zurück in den Alltag, das fällt nach manchen Ferien schwerer als nach anderen. Foto: Madeleine Schoder

Seit einigen Tagen bin ich zurück aus den Ferien – und doch noch nicht ganz da. Dieses Phänomen kennen die meisten. Es gibt Ferien, da ist man nach der Rückkehr heimlich erleichtert, sich wieder voller Elan in den Alltag stürzen zu können. Ferien, bei denen die Vorfreude oft das Beste am Ganzen ist. Die Sehnsucht nach dem Paradies treibt uns an, Fotos und Vorstellungen von tiefblauem Meer, menschenleeren Sandstränden oder einsamen Berggipfeln. Nicht selten wird uns die Ferienfreude verdorben, sei es durch das Wetter, verspätete Züge oder Flüge, durch überfüllte Strände, Algen im Wasser, durch den streitbaren Partner oder die quengelnden Kinder.

Dann gibt es aber eben diese anderen Ferien. Ferien, die einen in gänzlich neue Welten entführen, lange nachhallen, einfach nur traumhaft sind. Aus solchen Ferien bin ich zurückgekehrt. Nach zwei Wochen Natur, Wildtierbeobachtung und Menschenleere ist es seltsam, wieder in Winterthur zu sein. Ich vermisse die nächtliche Kälte, die Tiergeräusche im Dunkeln. Ich vermisse den Klang der fremden Sprache. Die karge Landschaft. Die Einsamkeit. Ich habe auf dieser Reise ein Stück weit mein Herz verloren. Nicht an einen Menschen, sondern an eine Gegend.

So geht es mir ab und zu. Ich habe schon diverse Länder bereist und wäre an manchen Orten am liebsten einfach geblieben. Wenn es nach mir ginge, dann hätte ich ein Bed and Breakfast auf Prince Edward Island, einen Olivenhain in Griechenland, eine Ponyzucht in Island und eine Kaffeefarm in Zimbabwe. Nicht zu vergessen die Schaffarm ausserhalb von Dublin. Und den Bauernhof in Costa Rica.

Meine Kinder holen mich jeweils auf den Boden der Tatsache zurück. Zwei, drei Wochen weg von zu Hause reichen ihnen. Sie freuen sich, zurück in der vertrauten Umgebung zu sein, sich ins eigene Zimmer zurückziehen können, Freunde zu treffen. In ein anderes Land zu ziehen, kommt für sie nicht infrage, sie sind hier zu sehr verwurzelt. Und seien wir ehrlich – an einem Ort traumhafte Ferien zu verbringen oder da ein neues Leben aufzubauen, sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Also schaue ich mir die Bilder der vergangenen Tage an, schwelge in Erinnerungen und träume davon, eines Tages, wenn die Kinder gross sind, an einem fernen Ort meinen ersten eigenen Kaffee zu ernten. Eines Tages. Vielleicht.

