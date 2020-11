Sich gegen die Schliessung des Schulhauses im eigenen Dorf zu wehren, ist verständlich und legitim. So gesehen hat die Interessengemeinschaft (IG) «Lass die Schulen im Dorf» am Mittwochabend einen grossen Sieg eingefahren. Mit einem Dauerfeuer auf die Behörde, die drei der fünf Schulstandorte im Flaachtal schliessen wollte, ist ihr das gelungen. Tatkräftig unterstützt von den Gemeinderäten von Berg am Irchel und Dorf.

Aber wie? Und mit welchen Folgen? Natürlich ist die IG keine «Schattenregierung», formal verantwortlich ist die Schulpflege. Doch so leicht kann sich die IG nun nicht der Verantwortung entziehen. Denn sie war es, die in der Stimmbevölkerung sehr grosse Hoffnungen geweckt hat – mit teils sehr fragwürdigen Methoden.