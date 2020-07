Stereotype beeinflussen die Leistung von Studentinnen in technischen Fächern: Physik-Lehrstunde an der Kantonsschule Solothurn. (KEYSTONE/Christian Beutler) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Frauen und Männer unterscheiden sich stark in der Wahl von Studienfächern und Berufen. Vor allem in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik und Ingenieurwesen sind Frauen untervertreten. In diesen Fächern machen sie in der Schweiz nur etwa 30 Prozent der Studierenden aus. Das versuchen Erziehung und Politik mit vielerlei Massnahmen zu ändern. Bisher allerdings mit eher bescheidenen Resultaten.