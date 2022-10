Stadtverbesserer für Winterthur – Einfach zum Anbeissen, dieses Winti Winterthur wird immer mehr zur neckischen Naschstadt. Mit einem Polizeigebäude, das heisst wie ein Apfel. Till Hirsekorn

Wie fruchtig-frisch lebt es sich wohl im Birchermüesli-Quartier in Oberwinterthur? Foto: LAB

Winterthur hat eine neue Landmarke, frisch gebaut und frisch bezogen: das Polizeigebäude Obermühlestrasse. Kurz POM. Ein 75-Millionen-Projekt, das sich die Stadt in finanziell klammen Zeiten leistete, um ihre Stapo angemessen einzuquartieren.

Eine Ausstrahlung wie New Yorks «Big Apple» wird POM – französisch pomme – der Stadt nicht bescheren können. Dafür hat es zu wenig Leuchtturm-Charakter. Aber es könnte zum Ausgangspunkt für eine neue Image-Kampagne werden. Für eine Genusswanderung quer durch die Stadt, mit freundlicher Unterstützung unserer rotbackigen Nachbarn, der Apfelfreunde von Thurgau Bodensee Tourismus. Winti, arm, aber sexy – einfach zum Anbeissen? Es gäbe Varianten für Heisshungrige, für Karnivoren und natürlich Vegis. Letztere, so viel vorab, erhielten das bunteste Bild der Stadt.

Fertig, aber nicht unbedingt apfelgleich: Das POM. Foto: Madeleine Schoder

Für die Vegi-Tour schwänge man sich aufs Velo und radelte direkt ins Bichermüesli-Quartier in Oberwinterthur. Dort gäben Apfel-, Birnen-, Aprikosen-, Pfirsich-, Kirschen- und Quittenweg den nötigen Vitaminschub für die Strecke bis zum Seemer Kornweg. Von da aus ginge es weiter zur Linsentalstrasse in Sennhof und über den Rosinliweg im Mattenbachquartier wieder zurück zum POM. Hartgesottene könnten um die Zusatzschlaufe um den Berenberg am äussersten Zipfel Wülflingens verlängern.

Strampeln müssten auch Karnivoren. Vier Kilometer sind es bis zum Speckweg, am Fusse des Wolfensberg. Auch ihr Rückweg führt über die Altstadt zurück zum POM, via Metzggasse.

Am ringsten hätten es die schlingenden Heisshungrigen wie der Stadtverbesserer. Bis zum Mockentobel am Lindberg wären es hin und zurück nur 50 Minuten. Wer gerne mit dem Löffel schlingt: In die Grüze wäre es nicht einmal halb so lang.

