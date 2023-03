FCW gegen den Leader – «Einfachen Fussball spielen» – ohne Ramizi Der FC Winterthur trifft auf den Leader YB. Dabei müssen die Winterthurer auf ihren wichtigsten Mann in der Offensive verzichten. Gregory von Ballmoos

Samir Ramizi (rechts) stoppt Nathanael Saintini. Auffällig: das Pflaster an Ramizis linkem Knie. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Hiobsbotschaft für den FC Winterthur: Samir Ramizi fällt wegen eines Meniskusschadens mehrere Wochen aus. Die Verletzung hat der Offensivspieler längere Zeit mit sich rumgetragen. Gezeigt hat sich das an einem kleinen Pflaster am linken Knie. Dort wurde ihm jeweils die Flüssigkeit rausgezogen. So auch vor dem Spiel in Genf letzten Sonntag. Nun geht es offensichtlich nicht mehr. Der 32-Jährige trainierte gar nicht mehr mit der Mannschaft.

Ramizi ist nicht nur Antreiber der Offensive und bester Torschütze des FC Winterthur in der laufenden Meisterschaft, sondern auch beeindruckend gut in Form. Sein Ausfall wird den FCW schmerzen. Er ist zudem der zweite Leistungsträger, der dem FCW am Samstag gegen YB fehlen wird. Remo Arnold muss eine Gelbsperre absitzen.

Zweimal 1:5

Wie der FCW diese Ausfälle kompensieren will, ist noch unklar. Um das Team zu stabilisieren, wechselte Berner zuletzt während der Spiele auf das 4-2-3-1-System. Für diesen Wechsel spricht auch die taktische Vorgabe von Berner: «Wir wollen gegen YB die Räume eng machen.»

Das gelang dem FCW in Genf ganz gut. Dort gewannen sie gegen das zweitplatzierte Servette letzte Woche einen Punkt – sie glichen mit einem blitzsauberen Angriff aus. Auch gegen den YB will Trainer Berner einen «einfachen Fussball spielen lassen».

Doch dieser Systemwechsel würde im Gegenzug die Winterthurer Offensive etwas schwächen und gegen YB haben die gegnerischen Angriffsreihen in dieser Saison eh schon einen schweren Stand. Denn die Berner bekamen in dieser Saison in 21 Spielen nur 16 Tore – Ligabestwert.

Das beste Team

Dazu haben die Berner auch die meisten Punkte geholt und die meisten Tore geschossen. In der Offensive liefern vor allem ihre beiden Stürmer Jean-Pierre Nsamé und Cédric Itten ab. Zusammen haben sie schon mehr Tore erzielt als der FC Winterthur, sie führen neben der Torschützenliste (Nsamé vor Itten) auch die Liste der besten Vorlagengeber (Itten) an. Zudem hat kein anderer Spieler der Liga so oft aufs Tor geschossen wie Nationalspieler Itten. Kurz: YB ist das beste Team der Schweiz.

Doch seit dem zweiten 5:1-Sieg gegen den FCW Ende Januar gab es in vier Meisterschaftsspielen nur einen Sieg (ebenfalls 5:1 gegen St. Gallen). Aber und das macht YB eben zur unangefochtenen Nummer 1 in der Schweiz: Die Young Boys verlieren die Spiele nicht. Es gab in der laufenden Meisterschaft nur eine einzige Niederlage. Das war anfangs September gegen in St. Gallen. Auch im Cup sind die Berner noch dabei, am Mittwoch zogen sie souverän in den Halbfinal ein. Sie bezwangen Thun gleich 5:0.

