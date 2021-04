Bauarbeiten auf der A1 – Einfahrt Wülflingen ist im Mai zwei Wochen gesperrt Wegen der Sanierung der A1 zwischen Effretikon und Winterthur-Ohringen werden die Einfahrten Töss und Wülflingen für mehrere Nächte gesperrt.

Die Autobahneinfahrt Töss in Fahrtrichtung St. Gallen wird in der Nacht vom 12. auf den 13. April zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr gesperrt. Dies ist gemäss einer Medienmitteilung des Bundesamtes für Verkehr (Astra) notwendig, um die Leitplanken zu montieren.

Gesperrt wird die Ein- und Ausfahrt auch am Wochenende vom 16. April bis 19. April. Dann wird der Belag in der Einfahrt und der Ausfahrt Töss in Fahrtrichtung St. Gallen erneuert. Ein Wochenende später gilt dasselbe für die Ein- und Ausfahrt in Wülflingen, ebenfalls in Fahrtrichtung St. Gallen. Laut Medienmitteilung wird eine Umleitung eingerichtet.

Weitere Bauarbeiten im Mai

Zudem wird bereits jetzt angekündigt, dass die Autobahneinfahrten in Töss und Wülflingen auch im Mai teilweise gesperrt werden müssen. «Insbesondere die Bauarbeiten an der Einfahrt Wülflingen in Fahrtrichtung St. Gallen machen eine zweiwöchige Sperrung notwendig», heisst es in der Mitteilung. Wann es so weit ist, ist jedoch noch unklar. Das Astra will «zeitnah» kommunizieren.

