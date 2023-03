Das neue Gartenjahr in Winterthur – Einheimisch, bio und öko sind gefragt «Die Winterthurer Kundschaft ist sehr grün eingestellt», sagt Shannon Ruh vom Gartencenter Hauenstein. Insektenfreundliche Pflanzen und natürliche Schädlingsbekämpfung seien hoch im Kurs. Dagmar Appelt

Am Mikroskop untersucht Shannon Ruh, welcher Schädling die Pflanze befallen hat. Foto: Marc Dahinden

Shannon Ruh legt ein gelb marmoriertes Zitrusblatt unter das Mikroskop. Langsam schiebt sie das Blatt hin und her. Es geht nicht lange, und auf dem Bildschirm erscheint das Gesuchte: eine klitzekleine gelb-rot-orange Spinne, die sich die Oberfläche entlangsaugt. «Eine Spinnmilbe.» Das hat die Leiterin des Gartencenters Hauenstein in Winterthur schon vermutet. Nach dem Winter seien viele Zimmer- oder Kübelpflanzen von diesem Schädling befallen, sagt die Pflanzenfachfrau. «Das hat mit der Trockenheit in den Räumen zu tun.»