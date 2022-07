Die Corona-Reisebeschränkungen sind gefallen, viele zieht es wieder ins Ausland. Was bedeutet das für die Campingplätze?

Die Nachfrage ist an schönen Destinationen nach wie vor hoch. Das betrifft vor allem Plätze, die an Seen liegen. Beliebt sind Tessin, Wallis, Berner Oberland und Dreiseenland. Aber man merkt, dass die Italienfans jetzt wieder dort runter fahren und auf die grossen Schickimicki-Plätze wie diese Marina di Venezia gehen.