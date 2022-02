Pfadi gegen Füchse Berlin – Einmal mehr taucht viel Prominenz in Winterthur auf Handball-Meister Pfadi steht vor dem schönsten Gruppenspiel in der European League: Der Bundesliga-Spitzenclub Füchse Berlin tritt am Dienstag in der Axa-Arena an. Urs Stanger

Valter Chrintz, Rechtsaussen der Füchse Berlin, trumpfte mit Schweden im EM-Final gegen Spanien auf. Foto: Attila Kisbenedek (AFP)

Jahr für Jahr treffen Handballer aus der Weltspitze im Europacup in Winterthur auf Pfadi. Der Glanzpunkt dieser Saison ist das Gastspiel der Füchse Berlin, die am Dienstag um 18.45 Uhr zur sechsten Runde der European League in der Axa-Arena auftauchen. Die Füchse sind ungeschlagener Leader der Gruppe A, momentan Vierter der Bundesliga und im letzten Jahr Finalist der European League – und ein Club mit vielen grossen Namen.

Neun EM-Füchse