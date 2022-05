E-Töff-Trend in Zürich – Einmal mit dem E-Chopper über den Albis schleichen Die Elektro-Roller sind derzeit Kassenschlager – insbesondere in städtischen Gebieten. Warum eigentlich? Eine Ausfahrt mit 20 km/h über eine der beliebtesten Töffstrecken des Kantons. David Sarasin

Immerhin noch schneller als die Velos. Mit rund 15 km/h den Albis hoch. Foto: Stephanie Dinkel

Kurz vor der Passhöhe macht der Töff, oder wie man dieses Gefährt nennen möchte, beinahe schlapp. Dabei war die Fatboy, so der Name des Modells, auf der ganzen Fahrt zuverlässig gewesen. Im Hang nun steht der E-Chopper fast still. Ruedi, der auf der ganzen Tour hinter mir fährt, stösst mich mit dem Fuss an. Anstatt 10 km/h zeigt der Tachometer wieder 16 an.

Die Brüder, 58 und 59 Jahre alt, beide Frührentner, machen mehrmals die Woche mit ihren Choppern Touren durch den Kanton und die angrenzenden Gebiete. «Jetzt beginnt wieder die Saison», sagt Ruedi Fehr, der Jüngere der beiden. Bis zu 13’000 Kilometer machen sie pro Jahr. Sagen sie. Bei einem Durchschnittstempo von 20 km/h sitzen sie also rund 27 Tage pro Jahr im Sattel.