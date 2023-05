Illnau-Effretikon – Einmal selbst ein Modellflugzeug fliegen Die Modellfluggruppe Illnau-Effretikon lädt Interessierte zum Schnupperfliegen ein. Almut Berger

Die Modellfluggruppe Illnau-Effretikon bietet Interessierten die Möglichkeit, einmal selbst ein Modellflugzeug zu fliegen. Immer am ersten Sonntag im Monat zwischen 13.30 und 15.30 Uhr zeigen auf dem Modellflugplatz in First erfahrene Modellflugpiloten, wie man eines der Elektroschulungsmodelle fliegen kann. Der nächste Termin ist der 4. Juni. Weitere Infos: www.mvie.ch

