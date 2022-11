Ehre für Yellow – Einmal war nicht genug Simon Grozdanovska von Yellow Winterthur wurde zum zweiten Mal als Topskorerin der höchsten Schweizer Handball-Liga ausgezeichnet. Urs Stanger

Winterthurerinnen unter sich: Yellow-Topskorerin Simona Grozdanovska und Annette Fetscherin, Moderatorin der Mobiliar-Topskorer-Gala in Bern. Foto: Mobiliar/PD

Vor einem Jahr war sie so nervös, dass sie sich sagte: «Ich will da nicht hin!» Dann aber war Simona Grozdanovska von der Mobiliar-Topskorer-Gala so begeistert, dass sie sich vornahm: «Ich muss da wieder hin!»

Gesagt, getan und Wunsch erfüllt. Die Linkshänderin von Yellow Winterthur erzielte in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in Folge am meisten Tore aller Handballerinnen der Premium League (230 in 26 Spielen) und erhielt deshalb zum zweiten Mal die Einladung für den Festakt. Dieser fand am Dienstagabend vor rund 600 Personen im Berner Kursaal mit Beteiligung der Indoor-Sportarten Handball, Basketball, Volleyball und Unihockey statt und war eine in jeder Beziehung gelungene Veranstaltung.

Bei seinem letzten offiziellen Auftritt an der Topskorer-Gala ging Urs Berger, der abtretende Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, auf Grozdanovskas «Sinneswandel» kurz ein. Er tat dies mit besonderem Bezug. Denn in jüngeren Jahren war er Handballer für Pfadi und Yellow Winterthur…

Keine 24 Stunden nach dem Event in Bern steht die 34-jährige Madezonierin bereits wieder für Yellow im Einsatz. Die Winterthurerinnen empfangen Rekordmeister Brühl St. Gallen in der Eulachhalle.

