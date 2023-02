A1 bei Winterthur – «Einmalige Chance»: Der Kantonsrat sagt Ja zum A1-Tunnel bei Töss Die Autobahn A1 soll zwischen Steig und Schlosstal im Berg verschwinden. Dieser Forderung schliesst sich der Kantonsrat mit einer Zweidrittelsmehrheit an. Michael Graf

Töss, wie wir es heute kennen: Mit breiter Autobahn und paralleler Zürcherstrasse. Das Dättnau, hinten rechts im Bild, ist vom Rest der Stadt abgeschnitten. Das gehe besser, findet der Kantonsrat. Foto: Madeleine Schoder

Die A1 bei Töss ist ein doppelter Ärger. Einerseits staut sich auf der Umfahrung A1 täglich der Verkehr, mit mehr Staustunden als an Gubrist und Gotthard. Zweitens zerschneidet das Betonband den Stadtteil und trennt die 4000 Einwohner von Dättnau und Steig vom Rest der Stadt ab. Mit der Teilrevision des Richtplans, die am Montag vom Kantonsrat beschlossen wurde, sollen gleich beide Probleme angepackt werden. Mit 104 zu 74 Stimmen beschloss das Kantonsparlament, eine Tunnellösung in den Richtplan zu schreiben.