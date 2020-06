Corona-Kontrolle an Schweizer Flughäfen – Einreisende aus Risikoländern sollen in Quarantäne Wissenschaftler, die den Bundesrat beraten, sprechen sich für strenge Tests an den Schweizer Flughäfen aus. Konkret: Fiebermessen für alle und je nach Herkunftsland eine Isolierung von bis zu 14 Tagen. Benjamin Gafner

Am Flughafen Zürich wird schon heute die Körpertemperatur von Passagieren gemessen, die aus Schweden kommen. Foto: Keystone

Der Bundesrat lockert die Massnahmen im Zeichen des neuartigen Coronavirus laufend. Die grosse Frage nach den jüngsten Öffnungsschritten heisst deshalb dieser Tage: Wie kann die Schweiz eine zweite Welle verhindern, wenn zuerst innerhalb Europas und möglicherweise bald auch rund um den Erdball wieder vermehrt gereist und geflogen wird? Das Wissenschaftsgremium, das den Bundesrat in solchen Fragen berät, heisst «Swiss National Covid-19 Science Task Force». Diese Task Force, der unter anderen der Epidemiologe Marcel Tanner angehört, empfiehlt in einem neuen Papier eine Serie weitreichender Massnahmen. Diese betreffen vor allem Reisende, die an den Flughäfen in die Schweiz kommen.