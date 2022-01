Parkplatz in Winterthur Grüze – Einschreiten der Polizei verhinderte Autoposer-Treffen 50 bis 70 Fahrzeuge versammelten sich am Samstagabend vor dem Parkplatz eines Lebensmittelverteilers. Die Polizei musste sieben Autos stilllegen.

In Winterthur wollten sich am Samstagabend Autoposer treffen. Symbolbild: Urs Jaudas

Kurz nach 20:30 Uhr am Samstagabend gingen in den Zentralen der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Winterthur Meldungen ein. Gemäss den Anrufern versammelten sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelverteilers in Winterthur Grüze viele «sehr auffälligen und zum Teil äusserst laute Fahrzeuge», wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung der beiden Polizeikorps heisst.

Abo Modebegriff aus Winterthur Wieso eigentlich nicht Autoblöffer? Die ausgerückten Polizisten trafen vor Ort wenige Dutzend Fahrzeuge an. Diese wurden durch die Polizei kontrolliert und verliessen anschliessend ruhig den Parkplatz. Mehrere Autos seien bereits weggefahren gewesen, als die Polizei aufkreuzte, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Er schätzte die Zahl der Wagen an dem Treffen auf ungefähr 50 bis 70.

Teilnehmer aus der ganzen Schweiz

Sieben der kontrollierten Autos wurden wegen nicht erlaubten Abänderungen stillgelegt und deren Lenker verzeigt. Gegen sieben weitere Lenkende wurde wegen diverser SVG-Wiederhandlungen rapportiert. Die Teilnehmenden dieses Treffens reisten aus verschiedenen Kantonen der Schweiz an, wie es weiter in der Medienmitteilung heisst.

Bereits vor einer Woche musste die Polizei ein Autoposer-Treffen in Oberwinterthur auflösen. Damals trafen sich rund 100 Lenker auf einem Parkplatz bei der Holzwingertstrasse. Vor zwei Wochen ist es in Otelfingen zu einem weiteren Treffen gekommen, wo die Polizei auf rund 200 Autoposer getroffen ist.

mps/SDA

