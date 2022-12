Singen in Winterthur – Einsingen um 9 gibt Schwung für den ganzen Tag Im Lockdown 2020 startete der digitale Event «Einsingen um 9». Am Samstag findet er zum 1000. Mal statt. Durchgeführt wird diese Ausgabe vom Winterthurer Tenor Benjamin Berweger. Helmut Dworschak

«Wir haben so ein fröhliches, aufgestelltes Publikum»: Der Sänger Benjamin Berweger in seinem Wohnzimmer. Foto: Roger Hofstetter

Von einem Tag auf den anderen durften sie nicht mehr zusammen singen. Im März 2020 wurde mit dem Lockdown den Schweizer Chören eine Pause verordnet. Dagegen müssen wir etwas unternehmen, fanden Barbara Böhi und Julia Schiwowa. Die beiden Sängerinnen gründeten die digitale Plattform «Einsingen um 9» und erreichten damit bald tausend Leute. Seither wird jeden Tag um 9 Uhr gesungen, an sieben Tagen in der Woche, 365-mal im Jahr. Am Samstag, 17. Dezember, nun zum tausendsten Mal.