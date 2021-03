Am Tag nach dem Grossbrand – Einst eine Fabrik, jetzt nur noch Schutt und Asche Ein Grossbrand hat am Mittwoch ein Fabrikgebäude in Hinwil vernichtet. Die Feuerwehr war mehr als 24

Stunden im Einsatz. Das Ausmass der Zerstörung ist schockierend. Talina Steinmetz , Lea Ernst

Mit dem Brand in der Bührer Traktorenfabrik in Hinwil ist ein Stück Geschichte des Zürcher Oberlandes ausgelöscht worden. Foto: Lea Ernst

Der Geruch von Rauch liegt in der Luft. Mehrere Passanten strecken ihre Handys zur Brandruine, ihre Blicke wirken leer, schockiert. Jemand raunt: «Ui nei, so schlimm» oder «Krass, was hier passiert ist». Worte, die irgendwie das Ausmass der Zerstörung des Grossbrandes in Hinwil beschreiben sollen. Die Feuerwehr steht am Donnerstag nach wie vor im Einsatz.

Am späteren Nachmittag zeigt sich ein anderes Bild. Die Anzahl Schaulustiger ist kleiner, die Feuerwehrleute können durchatmen: Ihr Job beim abgebrannten Fabrikgebäude in Hinwil ist getan. Die Schläuche werden zusammengerollt, erste Einsatzleute ziehen ihre Helme aus. Sie wirken erschöpft, müde– der Vollbrand in der Bührer Traktorenfabrik AG hat sie viel Kraft und Schlaf gekostet. Verletzte gab es glücklicherweise keine.