Singen in Winterthur – Einstimmen auf das grosse Festival Die Jüngsten machten in der Eulachhalle den Auftakt für das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival, das am Donnerstag beginnt. Till Hirsekorn

Volle Bühne beim Abschlusskonzert am Mittwochabend in der Eulachhalle: Fast 400 Primarschülerinnen und -schüler nahmen am Chorprojekt «Sing & Spring» teil. Foto: Fabian Schneider

Es ist Frühling, «Singfrühling»! Oder auf Neudeutsch «Sing & Spring». So heisst das Projekt, bei dem 22 Winterthurer Primarschulklassen aus acht Schulhäusern gestern in der Eulachhalle um die Wette sangen. Fast 400 Kinder waren mit dabei. An Workshops mit Profis und Studierenden hatten sie zuvor ein Repertoire aus Liedern und Kanons eingeübt.

Begleitet von einer Band standen die jungen Sängerinnen und Sänger zum Abschluss für ein gemeinsames Konzert auf der Bühne. Die «Sing & Spring»-Konzerte markierten den Auftakt für das viertägige Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival, das am Donnerstag beginnt. Es nehmen Jugendchöre aus der ganzen Schweiz teil, von der Scola da cant Surselva bis zu Les petits chanteurs aus Montreux. Die Festivalkonzerte finden in der Eulachhalle statt. Die Platzkonzerte in verschiedenen Museen, Kirchen und der Altstadt sind gratis.

«Es bitzli Musig im Herz, es bitzli Musig im Chopf…»: Die Winterthurer Primarschüler geben beim Abschlusskonzert in der Eulachhalle alles. Video: PD

Die Anspannung steigt auch auf den gut gefüllten Zuschauerrängen in der Eulachhalle. Foto: Fabian Schneider

