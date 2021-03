Gemeindeversammlung Zell – Einstimmig für den Gemeindehaus-Umbau Die Verwaltung soll besser vor wütenden Bürgern geschützt werden. Die Gemeindeversammlung empfiehlt ein Ja zum Umbau für rund 2,4 Millionen Franken. Rafael Rohner

Das Gemeindehaus in Zell soll saniert werden. Foto: Madeleine Schoder

Im Gemeindehaus in Zell fühlen sich die Angestellten nicht immer sicher. Grund dafür sind bauliche Mängel. Bei der Einwohnerkontrolle löste sich einmal sogar Verputz von der Decke.

Noch beunruhigender sind aber andere Vorkommnisse: «Die Frustrationstoleranz in der Bevölkerung nimmt ab», sagte Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann an der vorberatenden Gemeindeversammlung am Montagabend. «Beim Steueramt und Betreibungsamt gab es schon brenzlige Situationen. Die Angestellten können nicht raus, wenn jemand gegen die Türe tritt.» Und sie wolle nicht, dass es zu schlimmeren Vorfällen komme.

Der Gemeinderat will das Gemeindehaus aber nicht nur deshalb für rund 2,4 Millionen Franken rundum erneuern. Das Gebäude wurde 1996 gebaut, als die Gemeinde Zell 4500 Personen lebten. Heute sind es bereits über 6400 Personen. Und die Gemeinde wächst weiter. Dadurch wird es auch auf der Verwaltung immer enger.

Mit einer neuen, cleveren Raumaufteilung sollen genügend Arbeitsplätze entstehen, damit es für die nächsten Jahrzehnte reicht. Dafür werden unter anderem Wohnungen in Büroräume umgebaut. Gemeinderat Markus Kernen lobte die Pläne des Winterthurer Architekturbüros Walser Zumbrunn Wäckerli. Dieses habe eine «coole» Lösung entwickelt.

Im Büro der Einwohnerkontrolle löste sich Verputz von der Decke. Foto: Madeleine Schoder

Verbessert werden soll unter anderem die Privatsphäre beim Steueramt. Der Schalter befindet sich heute in einem langen Korridor, der den Schall überträgt. Ganz in der Nähe steht noch dazu ein Drucker. Vertrauliche Gespräche über finanzielle Angelegenheiten sind so nicht möglich.

Die 51 anwesenden Stimmberechtigten liessen sich von den Argumenten des Gemeinderats allesamt überzeugen. Sie votierten einstimmig für den Umbau und empfehlen damit ein Ja. Denn bis die Ausgaben definitiv bewilligt sind, braucht es am 13. Juni noch ein Ja an der Urne.

Kurze Debatte

Kein Thema mehr waren an der vorberatenden Gemeindeversammlung die Kosten für den Umbau. Als im Dezember 2019 der Projektierungskredit diskutiert wurde, gab es dazu noch vereinzelt Kritik. Am Montagabend wurde nach der Präsentation des Umbau-Projekts hingegen nicht mehr allzu lange diskutiert. So fragte zum Beispiel jemand nach feuerpolizeilichen Auflagen (sind erfüllt), ein anderer Stimmberechtigter vermisste Zahlen zu den künftigen Arbeitsplätzen (bis zu 17 mehr als heute). Und ein weiterer Votant wollte «aus Neugier» wissen, wie viel denn ein Neubau gekostet hätte. Gemeinderat Markus Kernen rechnete vor, dass ein vergleichbarer Bau rund acht Millionen Franken kosten würde.