Geplante Antenne in Rheinau – Einwohner kritisiert Gemeinderat wegen 5G-Antenne Ein Rheinauer bemängelt die Kommunikation und das Verhalten des Gemeinderats beim geplanten Bau einer 5G-Antenne. Die Behörde nimmt Stellung zu den Vorwürfen. Eva Wanner

Die Sunrise wollte die Antenne beim Hallenbad bauen. Auf den Vorschlag der Gemeinde hin soll die 5G-Mobilfunkanlage bei der Kläranlage zu stehen kommen. Foto: Eva Wanner

Rheinau ist für vieles bekannt – für Schönes wie die Klosterinsel und weniger Schönes, wie als kürzlich ein verurteilter Sexualstraftäter aus der Psychatrischen Klinik floh. Aber nicht dafür, besonders guten Handyempfang zu haben. Eine neue 5G-Antenne der Sunrise bewegt in diesem Dorf also so oder so – könnte man meinen. Trotzdem war die Infoveranstaltung Mitte September nicht wirklich gut besucht.