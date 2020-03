Marktfahrende aus Winterthur betreiben Stände in den Quartieren – Einzelne Marktstände sind erlaubt Während der Wochenmarkt in der Stadt noch mindestens bis zum 19. April ausfällt, können Marktfahrer ihre Ware in Töss, Veltheim und Wülflingen weiterhin verkaufen. Nina Thöny

Abstand ist angesagt. Maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig am Stand der Familie Isliker beim Zentrum Töss stehen. Madeleine Schoder

Der Bundesrat hatte Märkte in seiner Verordnung vom 16. März verboten. In einer Erläuterung präzisierte die Regierung später aber: «Ein einzelner Lebensmittelmarktstand ist den Lebensmittelläden gleichgestellt und darf somit betrieben werden.» Jedoch müssten auch da die Abstandregeln eingehalten werden. Das hat sich in Winterthur schnell herumgesprochen. Vier Anbieter betreiben ihre Stände in Töss, Veltheim und Wülflingen weiter. Die Wochenmärkte in der Altstadt fallen bis mindestens 19. April aus.