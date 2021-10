Sport in Winterthur – «Eis frei»– aber nur mit Zertifikat Am Samstag startet die Vorsaison für den öffentlichen Eislauf. Auch auf dem Ausseneisfeld gilt Zertifikatspflicht ab 16 Jahren. Michael Graf

Eismeister Silvano Orlandi hat schon Anfang August für die Vereine Eis produziert. Ab Samstag dürfen auch alle Besucher drauf. Foto: Enzo Lopardo

Am Samstag, 9. Oktober 2021, pünktlich zum Schulferienbeginn, startet die Saison für die Öffentlichkeit auf dem Aussenfeld der Eissportanlage Deutweg. Das zweite Ausseneisfeld wird für den Breitensport am 25. Oktober geöffnet. Bis zu diesem Datum hat die Eissporthalle jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag ist das Eislaufen bis um 21.45 Uhr möglich.

Ab 16 Jahren Zertifikatspflicht

Die beliebte Eisdisco findet in der kommenden Saison fünfmal statt, zum ersten Mal am 29. Oktober. Für die Nutzung der Eissportanlage gilt eine Zertifikatspflicht, und zwar auch auf den Aussenanlagen. Gemäss den aktuellen Bestimmungen des Bundes müssen Sportbetriebe, die aus Innen- und Aussenbereichen bestehen, den Zugang auf Personen mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat beschränken. Davon ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Masken sind auf dem Eisfeld dafür unnötig.

