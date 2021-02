Glatteis auf Zürcher Strassen und Schienen – Eis und Schnee führen zu Stau und Zugausfällen Die Kältewelle hat die Schweiz erreicht. Wegen Strassenglätte stockt der Verkehr im Kanton Zürich. Auch ist es vielerorts wegen vereister Bahnanlagen zu Zugausfällen gekommen. UPDATE FOLGT

Der TCS meldet Gefahr durch Strassenglätte auf dem ganzen Kantonsgebiet. Foto: Screenshot TCS

Die SBB meldet Zugausfälle wegen vereister Bahnanlagen. Am frühen Donnerstagmorgen fallen auf den Strecken zwischen Zürich Oerlikon und Baden sowie Winterthur und Schaffhausen sämtliche Verbindungen aus. Auch am rechten Zürichseeufer ist die S20 zwischen Stäfa und Zürich Hardbrücke ausgefallen.

Auf den Zürcher Strassen ist es am Donnerstagmorgen vermehrt zu Stau gekommen. Im ganzen Kantonsgebiet besteht die Gefahr von Strassenglätte, meldete der TCS schon am Vorabend. Prekäre Strassenverhältnisse herrschen auch auf den Autobahnen: Auf der A1 zwischen dem Brüttisellerkreuz und Affoltern sowie auf der A4 zwischen Kleinandelfingen und Winterthur ist der Verkehr ins Stocken geraten, auf der A3 zwischen Richterswil und Zürich sind Schneeräumungsfahrzeuge im Einsatz. Unfälle wurden am Donnerstag bisher noch keine gemeldet.

far