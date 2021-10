Fussball 3. Liga – Eisenbahner bleiben trotz aller Unbill am Ball Dem kleinen Klub zwischen dem Winterthurer Gutschickquartier und Seen fehlten Spieler und fehlen Punkte. Trotzdem kommt ein Aufgeben, konkret der Rückzug der Mannschaft, nicht in Frage. Markus Wyss

Jose Alvarez (rechts) gelang gegen Glattfelden der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es aber nicht. Foto: Madeleine Schoder

Obwohl das Heimspiel vom Sonntag in der Gruppe 4 gegen das mitabstiegsgefährdete Glattfelden eine Sechspunktepartie war, sprach beim Tabellenletzten Eisenbahner SV niemand von einem Schicksalsmatch. Die Winterthurer denken langfristig. «Wir überbrücken jetzt bis zur Winterpause und kommen auf die Rückrunde verstärkt zurück», sagt Vereinspräsident Edip Dalipi in lockerem, aber bestimmtem Ton. Den 46-Jährigen beunruhigt auch die jüngste 1:2-Niederlage gegen Glattfelden nicht. «Wir mussten auf sieben wichtige Stammspieler verzichten, ich wusste deshalb schon vor dem Anpfiff, dass es kaum für einen Punkt reichen wird», begründet er. Weil es keinen Zähler gegen Glattfelden gab, bleiben die Eisenbahner nach sechs Meisterschaftspartien in dieser Saison mit einem Punkt Tabellenletzte.