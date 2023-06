Flurlingen/Neuhausen – Eiserner Steg kann mit drei Millionen Franken am Leben bleiben Seine Lebensdauer schien bald zu Ende: Doch eine Studie zeigt nun, dass der Eiserne Steg zwischen Flurlingen und Neuhausen erhalten bleiben kann. Tanja Hudec

Verbindet Flurlingen und Neuhausen am Rheinfall: Der Eiserne Steg muss saniert werden, aber seine Lebensdauer ist nicht zu Ende. Foto: Marc Dahinden

Die Rheinbrücke zwischen Flurlingen und Neuhausen ist in einem schlechten Zustand – aber nicht in einem derart schlechten wie erwartet. Aufgrund zahlreicher Korrosionsprobleme hat Ende 2021 ein Ingenieurbüro die Restlebensdauer des Eisernen Stegs, wie die Brücke auch genannt wird, untersucht. Die Ergebnisse zeigen nun, dass das Bauwerk besser instand ist als angenommen, wie die beiden Gemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Die Gemeinderäte von Flurlingen und Neuhausen am Rheinfall haben das weitere Vorgehen im März festgelegt: Der Eiserne Steg soll in der heutigen Form, Gestaltung und Funktion erhalten bleiben. Gemäss der Studie belaufen sich die groben Kosten für die Sanierung auf rund drei Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter. In diesen Kosten seien eine allfällige Erneuerung der Mittelpfeiler sowie die Umlegung der Werkleitungen und Strassenanpassungen nicht enthalten.



Ein Vorprojekt soll zuerst aufzeigen, was genau gemacht werden muss und wie viel die vorgesehene Instandsetzung kosten wird. Noch unklar ist die finanzielle Beteiligung der Kantone Zürich und Schaffhausen am Bauprojekt. Sobald diese Eckdaten vorliegen, wird das Projekt der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.