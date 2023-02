Wintereinbruch in Spanien – Mallorca versinkt im Schnee Dicke Schneeschichten auf der Ferieninsel und eine Kälte von bis zu minus 16 Grad im Landesinneren: Das Tief «Juliette» hat Spanien in den tiefsten Winter zurückversetzt.

Ungewohnte Verhältnisse: Der Winter hat die sonst so milde Ferieninsel Mallorca fest im Griff. Video: Tamedia

Der Sturm «Juliette» sorgt in Spanien für ungewohntes Wetter. In einigen Orten im Norden Mallorcas sei die Schneedecke innerhalb von 24 Stunden auf mehr als einen Meter gewachsen, erklärte ein Sprecher der nationalen Wetterbehörde Aemet. Er sprach von «aussergewöhnlichen» Schneefällen.

Die für ihr mildes Klima bekannten und bei europäischen Touristinnen und Touristen beliebten balearischen Inseln sind von dem Wintereinbruch besonders betroffen. Auf der grössten Insel Mallorca wurden nach Angaben von Aemet auch starke Niederschläge sowie heftige Windböen verzeichnet, die eine Geschwindigkeit von 117 Stundenkilometern erreichten.

Minus 16 Grad in Zentralspanien

Es wird vermutet, dass die heftigen Regenfälle auch die Ursache für mehrere Erdrutsche in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca sind. Starke Niederschläge sind im Herbst und Winter auf der Insel üblich – starker Schneefall hingegen ist selten.

Es schneite auch in San Sebastián im Baskenland in Nordspanien sowie in der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona am Mittelmeer. In der Stadt Molina de Aragón in der zentralspanischen Provinz Guadalajara fiel das Thermometer am Dienstagmorgen laut Aemet auf minus 16 Grad. Nach Angaben der Wetterbehörde sollten die eisigen Temperaturen im Landesinneren am Mittwoch anhalten.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.