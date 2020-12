Naturphänomen – Eisiges Feuerwerk statt weisse Weihnachten Zwar gab es heuer in tiefen Lagen keine weissen Weihnachten. Doch eine Pracht aus Eis entschädigte aufmerksame Waldspaziergänger. Markus Brupbacher

Weisse Locke des Christkindes? Bart des Samichlaus? Daunenfeder der Weihnachtsgans? Oder einfach Zuckerwatte? Das Haareis regt die Fantasie an. Foto: Markus Brupbacher

Doch keine weissen Weihnachten: Dass es, entgegen der Wetterprognose, in den Niederungen der Region über die Feiertage nicht schneite, dürfte bei so manchen für Enttäuschung gesorgt haben. Eigentlich hätte an Heiligabend der Regen allmählich in Schnee übergehen sollen. Und am Weihnachtstag wäre man in einer weissen Landschaft aufgewacht. Hätte, wäre: Es kam anders.

Zwar fielen die Temperaturen ab dem 25. Dezember unter die Nullgradgrenze. Doch zu dem Zeitpunkt fiel kein Wasser mehr vom Himmel, das zu Schneeflocken hätte werden können. Der viele Regen der Vortage schuf allerdings die Grundlage für ein alternatives Naturphänomen – quasi als Ersatz für die nicht weissen Weihnachten: Haareis.