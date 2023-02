15-jährige Eiskunstläuferin aus Winterthur – Eiskunstlauf-Talent holt Silber an den Schweizer Meisterschaften Noemi Berter aus Winterthur erreichte bei den Schweizer Meisterschaften den zweiten Platz. Allerdings nicht für den Winterthurer Schlittschuh-Club, sondern für den Eisclub Uzwil. Valérie Jost

Noemi Berter zeigte an den Schweizer Meisterschaften in Zürich eine herausragende Leistung. Foto: PD

Eine Winterthurerin brillierte an den Schweizer Meisterschaften im Eiskunstlauf: Noemi Berter holte in der Kategorie Novice die Silbermedaille. «Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung», erklärt die 15-Jährige am Telefon. Sie habe ihr Ziel, in den Top 5 zu landen, erreicht. «Und weil schon der dritte Podestplatz super gewesen wäre, habe ich es sogar getoppt.»