Trauer im Zoo Zürich – Weibliches Elefantenbaby stirbt kurz nach der Geburt In der Nacht auf Sonntag wurde das zweite Elefantenbaby dieses Jahres im Zoo Zürich geboren. Es hat nur eine Stunde gelebt. Weshalb Farhas Kalb gestorben ist, wird untersucht. Katrin Oller

Trauer im Zoo: Farhas (rechts) Elefantenbaby ist kurz nach der Geburt gestorben. Hier mit ihrer erstgeborenen Tochter Ruwani. Foto: Enzo Franchini (Zoo Zürich)

Traurige Nachrichten aus dem Zoo Zürich. In der Nacht auf Sonntag kam ein Elefantenbaby zur Welt – am Morgen fanden es die Tierpfleger tot in der Anlage. Die 15-jährige Farha hat als zweite Elefantenkuh dieses Jahr im Zürcher Zoo in Junges zur Welt gebracht. Bei der Geburt dabei waren auch Farhas Mutter Ceyla-Himali und ihre 2017 geborene Tochter Ruwani.

Schwere Kopfverletzungen

Das weibliche Elefäntchen kam lebend zur Welt, wie der Zoo am Montag mitteilte. Was genau nach der Geburt geschah, sei nur bruchstückhaft durch Überwachungskamera bekannt, die aber nur einen Teil der Anlage abdeckt. Das Kalb habe mindestens eine Stunde gelebt. Die Aufnahmen zeigten keine speziellen Interaktionen zwischen dem Jungtier und den anderen Familienmitgliedern.

Doch bei Arbeitsbeginn fanden die Tierpfleger das Jungtier tot und mit schweren Verletzungen im Kopfbereich auf. Es gebe derzeit keine Hinweise auf die Umstände, die zum Tod des Kalbs geführt haben, schreibt der Zoo weiter. Man hoffe auf mehr Klarheit nach der Untersuchung im Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich.

Als weibliches Junges hätte das Elefäntchen bei seiner Familie bleiben können und wäre ein willkommener Spielgefährte für ihre Schwester Ruwani gewesen. Vor allem Farhas Mutter Ceyla-Himali sorgte sich um ihre Tochter nach deren zweiten Geburt.

Anders sieht es für den kleinen Umesh aus, das männliche Elefantenkalb, das vor zwei Monaten in der anderen Elefantenfamilie im Zoo Zürich geboren ist. Denn männliche Elefanten müssen die Müttergruppen ab einem gewissen Alter verlassen.

Drittes Kalb im Spätsommer

Im Zoo Zürich steht im Spätsommer eine dritte Elefantengeburt an. Dann wird es bei der 2014 geborenen Omysha so weit sein. Sie ist die Schwester von Umesh. Der Vater von Umesh, dem gestorbenen weiblichen Elefäntchen und von Omyshas Kalb ist der 15-jährige Bulle Thai.