Sweet Home: 10 Ideen fürs Schlafzimmer – Elegante Seitensprünge Diese Stylingideen zeigen, dass Kissen, Nachttischchen oder Kopfteile keine Nebensächlichkeiten sind. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Neues Holz und rustikale Hocker

Schlafzimmer mit modernem Etno-Flair. Foto über: Rue

Ein Bett ist nicht bloss ein Bett. Was sich darauf und daneben befindet, definiert den Stil und den Komfort. Denn in ein schön gestyltes Bett zu schlüpfen und die Dinge um sich zu haben, die man liebt, tragen sehr viel zum Wohlbefinden bei. Hier hat das Bett ein schlichtes Kopfteil aus Holz bekommen, das sich über die ganze Wand hinzieht und Abstellfläche bietet. Diese wurde für Kunst und Blumen genutzt. Zudem wurde eine filigrane Leseleuchte direkt und diskret an das Kopfteil montiert. Solche angebauten Kopfteile bieten nämlich den Vorteil, dass man Steckdosen und Kabel geschickt und unsichtbar mit einbauen kann. Mit eingebaut wurde auch ein Nachttischchen, das Platz für eine zweite Leuchte bietet. Es lohnt sich meiner Meinung nach, zwei Arten von Licht neben dem Bett zu haben: eine Leuchte zum Lesen und eine andere für die Stimmung. Der entspannt elegante Look des Schlafzimmers wird mit Accessoires wie den zwei rustikalen, afrikanischen Hockern und grobgewobenen Etnotextilien definiert.