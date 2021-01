Stromunfall in Winterthur – Elektriker erleidet schwere Verbrennungen Bei einem Stromunfall am Montagmittag in Winterthur hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen.

Wie es zu dem schweren Unfall und dem Lichtbogen hat kommen können, untersuchen nun die Spezialisten. Foto: Pixabay / Symbolfoto

Kurz vor 12 Uhr war ein 54-jähriger Elektriker mit Stromarbeiten in einem Traforaum beschäftigt. Aus zurzeit unbekannten Gründen kam es zu einem Lichtbogen und in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Handwerker zog sich dabei schwere Verbrennungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Der betroffene Gebäudekomplex wurde mittels betriebsinterner Notstromgruppe versorgt.

Die genaue Ursache des Unfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich, die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, das Eidgenössische Starkstrominspektorat (Esti) sowie durch das Forensische Institut Zürich untersucht. Ebenfalls im Einsatz standen der Rettungsdienst Winterthur des Kantonsspitals Winterthur, die Stadtpolizei Winterthur und die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur.

Bei Starkstrom kann es auch ohne direkte Berührung einer Leitung zu einem tödlichen Lichtbogen kommen. Eine Annäherung genügt.

mcp