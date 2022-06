Verkehrswende in Winterthur – Elektro-Feuerwehrauto stösst auf Widerstand im Parlament Der Stadtrat will ein elektrisches Tanklöschfahrzeug kaufen. Das missfällt einigen Parlamentariern. Deborah von Wartburg

Das Tanklöschfahrzeug des Typs RT der Firma Rosenbauer wird bereits in Berlin eingesetzt. Foto: Rosenbauer

In Winterthur sollen die städtischen Fahrzeuge längerfristig ohne fossile Brennstoffe auskommen. Darum setzt die Stadt bei Neufahrzeugen gern auf Elektrofahrzeuge. Aktuell steht der Kauf oder die Miete eines elektronischen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr an. Es handelt sich dabei um das Modell RT von der Firma Rosenbauer. Dieses kostet mit rund einer Million Franken mehr als doppelt so viel wie ein herkömmliches Tanklöschfahrzeug, welches mit etwa 420’000 Franken zu Buche schlägt.