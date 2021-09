E-Verkehr in Wiesendangen – Elektromobilität auf dem Vormarsch In Bertschikon entsteht voraussichtlich eine Schnellladestation für E-Autos. Gabriele Spiller

Für Elektroautos werden zunehmend Lademöglichkeiten geschaffen. Foto: Matthias Spicher

Der Rastplatz Stegen in Bertschikon soll eine Elektro-Schnellladestation erhalten. Die Pläne dafür liegen noch bis 23. September in der Gemeinderatskanzlei Wiesendangen zur Einsicht auf. Beauftragt werden soll die Socar Energy Switzerland aus Zürich, die bereits seit 2014 Schnellladestationen an Autobahnen, Tankstellen und Rastplätzen betreibt. In der Region Winterthur ist es ihr erstes Engagement.