Corona-Fälle am Spital Zollikerberg – Elf Mitarbeitende der Spitalküche positiv getestet Elf Mitarbeitende von Gastronomie & Räume Zollikerberg, einem Betrieb

der Stiftung Diakoniewerk Neumünster, der unter anderem für die Spitalküche verantwortlich ist, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Stefan Bill

Elf Angestellte wurden bisher positiv auf das Virus getestet. Spital Zollikerberg

Am Mittwoch, 29. Juli 2020, wurden zwei Mitarbeiter aus der Abwaschküche positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurde das gesamte Personal getestet. Einige Tests waren positiv. Die Stiftungsdirektion hat daher am Freitag entschieden, das gesamte Küchenpersonal zu testen und gleichzeitig in die Quarantäne zu senden. Insgesamt wurden bisher elf Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet.



Es konnte ein Ersatzteam zusammengestellt werden, sodass die Dienstleistungen, die Gastronomie & Räume für das Spital Zollikerberg erbringt, gewährleistet sind.



Die Schutzmassnahmen wurden verschärft. Das Personal des angrenzenden Betriebs Residenz Neumünster Park wird nun ebenfalls auf das Virus getestet.