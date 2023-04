Weil die Landwirtschaftszone zu strikt verteidigt wird, plädiert die Stadtverbesserin für den Glauben an Elfen. Foto: Pixabay/Willgard

Ein pensioniertes Ehepaar hegte und pflegte die Modelleisenbahn in ihrem Weinländer Garten seit 30 Jahren. Jetzt müssen sie ihr Lebenswerk abbauen, weil ein Teil des Gartens in der Landwirtschaftszone liegt. Und absurderweise gilt die kleinteilige Modelleisenbahnlandschaft als nicht zonenkonformer Bau. Dieselbe Zone macht dem Ponyhof Germann in Wülflingen das Leben schwer. Dessen abgebrannte Scheune darf wahrscheinlich nicht wieder aufgebaut werden, weil sie dem Kanton zu wenig landwirtschaftlich ist.

Kühe und Acker in Ehren. Die Stadtverbesserin findet es skandalös, dass diese vermaledeite Landwirtschaftszone ein Herzblutprojekt nach dem anderen zerstört. Deshalb plädiert sie für weniger Respekt für diese Zone. Eine rechtliche Aufhebung ist politisch kaum mehrheitsfähig, ein kleiner Trick muss also her.

Elfen zaubern Zone weg

Inspiration könnten sich die Winterthurerinnen und Winterthurer in Island holen. Auf der Insel werden nicht mehr benötigte und bereits verfallene Hütten und Ställe noch Jahre stehen gelassen. Der Grund: Es könnten Elfen darin wohnen. In Island glaubt mehr als die Hälfte der Bevölkerung an Elfen. Und 62 Prozent hält deren Existenz für möglich. Im Zweifel lässt man den alten Schober also lieber stehen. Sicher ist sicher.

Das Elfentum ist in Island so breit abgestützt, dass es eine spezielle Schule für Elfologie gibt. Zudem hat der Glaube an die Wesen Einfluss auf handfeste Dinge. So wurde vor ein paar Jahren eine geplante Autobahn gestoppt, weil sie angeblich Elfenland durchkreuzte.

Genau so stellt sich die Stadtverbesserin die perfekte Lösung für Winterthur vor. Die Stadt sollte den Elfenglauben fest etablieren (in Island verträgt der sich übrigens wunderbar mit dem Christentum, mit anderen Religionen sollte das auch kein Problem darstellen). Die Stadtverbesserin würde sich übrigens auch als Elfenbeauftragte zur Verfügung stellen. Sie würde dann sagen: «Mit dieser Modelleisenbahn fahren Elfen.» Und: «In diesem Heuschober haben Elfen gewohnt, sie verlangen, dass wir ihn wieder aufbauen.» Problem gelöst. Ponys happy, Modelleisenbähnler happy. Elfen happy.

