Unfall in Bauma – Elfjährige bringt Auto ins Rollen und fährt Mutter an Am Samstagabend kam es in Bauma auf einem Parkplatz zu einem Unfall. Die Mutter wurde dabei mittelschwer bis schwer verletzt.

Das Unfallauto kam an der Mauer zum Stillstand. Die Signaltafel musste von den Einsatzkräften abgeschert werden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein elfjähriges Mädchen hat auf einem Parkplatz in Bauma am Samstagabend ein Auto in Bewegung gesetzt und seine zuvor ausgestiegene Mutter angefahren. Diese wurde laut Polizei mittelschwer bis schwer verletzt.

Die 45-jährige Lenkerin stellte den Wagen gegen 20.45 Uhr auf einen Parkplatz an der Dorfstrasse und stieg aus, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Danach wurde sie vom plötzlich rückwärtsrollenden Wagen erfasst.

Unfallhergang wird aufgeklärt

Das Mädchen im Wagen setzte die Fahrt fort und kollidierte mit einem Signalständer. Danach kam das Auto an einer Mauer zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Mutter mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital.

Bei den Beteiligten handelte es sich um Mutter und Tochter, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Polizei ermittle, wie genau das Mädchen das Auto in Gang gebracht habe.

( SDA /zeo )